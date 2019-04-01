В Брянске в аварии около «Бум-сити» обошлось без пострадавших
В областном центре объявили подробности ДТП, которое 10 апреля произошло в Бежицком районе около ТРЦ «Бум-сити».
Как сообщили в областном управлении ГИБДД, в аварии обошлось без пострадавших, поскольку оба автомобилиста пристегнулись ремнями безопасности.
Сам инцидент случился в начале одиннадцатого утра на улице Куйбышева. 55-летний водитель Lada Largus, выскочив со второстепенной на главную, не уступил дорогу Mitsubishi Grandis. От удара Lada опрокинулась на крышу.
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