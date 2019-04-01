В Брянске в аварии около «Бум-сити» обошлось без пострадавших

Мировой суд участка №55 в Рославльском районе признал владельца сельхозземли площадью 46, 54 гектара виновным и оштрафовал его на 40 тыс рублей.

Банк УРАЛСИБ по итогам 1 квартала 2019 года увеличил объемы кредитования по программе «Ипотечные каникулы» на 63% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Всего за первые 3 месяца 2019 года в рамках программы было выдано ипотечных кредитов на общую сумму более 120 млн рублей.

Губернатор и глава города обсудили развитие областного центра. Алексей Островский и недавно избранный глава Смоленска Андрей Борисов рассмотрели во время рабочей встречи перспективы социально-экономического развития города, а также первостепенные задачи и точки роста.

Банк УРАЛСИБ вошел в Топ-10 рейтинга банков по объему портфеля кредитов, выданных субъектам малого и среднего бизнеса на 1.01.2019 года. Исследование было подготовлено рейтинговым агентством Эксперт РА. Всего на 1.01.2019 года портфель кредитов, выданных Банком клиентам сегмента МСБ, составил более 32 млрд рублей. По объемам кредитования малого и среднего бизнеса в 2018 году Банк УРАЛСИБ занимает в рейтинге 4 место.

Сам инцидент случился в начале одиннадцатого утра на улице Куйбышева. 55-летний водитель Lada Largus, выскочив со второстепенной на главную, не уступил дорогу Mitsubishi Grandis. От удара Lada опрокинулась на крышу.

Как сообщили в областном управлении ГИБДД, в аварии обошлось без пострадавших, поскольку оба автомобилиста пристегнулись ремнями безопасности.

В областном центре объявили подробности ДТП, которое 10 апреля произошло в Бежицком районе около ТРЦ «Бум-сити».

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