Жительница Унечи зарезала собственного сына из-за оскорбительных приставаний

Суд Унечского района приговорил 55-летнюю местную жительницу Аллу Копаеву к шести годам колонии общего режима, ее обвиняют в убийстве сына.

Прокуратура поддержала заключение по уголовному делу.

Приговор пока не вступил в законную силу.

По материалам расследования, днем 22 октября 2018 года обвиняемая находилась в нетрезвом состоянии. Во время конфликта с 37-летним сыном, тоже пьяным, она два раза ударила его ножом в грудь, попав в легкое и сердце. Молодой человек скончался от потери крови.

«Причиной ссоры стали оскорбительные приставания сына к матери, что суд признал смягчающим наказание обстоятельством», - сообщили в пресс-службе регионального ведомства.