Брянская полиция ищет очевидцев аварии в селе Супонево

3 апреля в селе Супонево случилась дорожная авария, в которой пострадали два человека; полицейские Брянской области в связи с этим ищут свидетелей.

Очевидцев, которые знают что-либо о произошедшем, просят сообщить в дежурную часть отдела МВД «Брянский» 84832(67-04-02), ОГИБДД МО МВД России «Брянский» 84832 (67-04-32), или обратиться по адресу: поселок Путевка улица Рославльская, 4.

Само происшествие произошло у поворота на деревню Антоновка на улице Ленина около 22:50, дорогу не поделили Audi и Volkswagen Passat. В результате удара два человека получили травмы.