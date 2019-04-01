В Трубчевске произошел пожар

11 апреля в городе Трубчевск случилось возгорание, на тушение которого выезжали спасатели 48-й части.

В 13:32 огнеборцы получили сообщение о происшествии, через две минуты они прибыли по адресу на двух автоцистернах. Как оказалось, горел утеплитель под кровлей строения размером 6х10 метров на площади 50 квадратных метров.

В гашении задействовали два ручных ствола и звено газодымозащитной службы.

«В 13.56 пожар локализовали, в 14.02 ликвидировали. Пострадавших не было. Причина устанавливается», - сообщили в пресс-службе МЧС области.

Напомним, в поселке Клетня во время пожара едва не погиб человек.