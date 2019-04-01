В Верховном суде России признали законным приговор убийце школьницы из Клинцов
В коллегии по уголовным делам Верховного Суда РФ рассмотрели уголовное дело 38-летнего неоднократно судимого жителя Клинцов Александра Шкурного.
Брянский областной суд признал мужчину виновным в разбойном нападении на 15-летнюю школьницу и ее убийстве, которое было совершено 10 октября 2018 года.
Изучив личность подсудимого, специалисты выяснили, что у фигуранта четыре непогашенные судимости, в том числе три за тяжкие преступления. В марте 2018 года он вышел из мест заключения.
«Суд приговорил Шкурного к 24 годам лишения свободы с отбыванием первых 8 лет в тюрьме, остальных - в колонии особого режима», - объяснили в пресс-службе региональной прокуратуры.
Осужденный оспорил приговор в вышестоящей инстанции, но там оставили приговор без изменения.
Новости регионов
Задавайте вопросы, УФАС на связи Реклама в мире высоких технологий
В сегодняшнем выпуске Колонки Брянского УФАС России заместитель руководителя Наталья Новикова расскажет как избежать нежелательной рекламы, как правильно зафиксировать факт нежелательной рекламы присланной по СМС или по интернету и как правильно обратиться в антимонопольный орган для наказания навязчивых рекламораспространителей.
«Ростелеком» запустил новую опцию по хранению резервных копий на базе решений Veeam для интеллектуального управления данными. Опция расширяет функциональность услуг, которые «Ростелеком» оказывает на базе собственной облачной платформы, и является дополнительной к федеральному продукту «Виртуальное хранилище».
В Брянском регионе Московской железной дороги 13 апреля пройдет субботник, приуроченный к 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. В этом году традиции проведения субботников исполняется 100 лет.
В филиале ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго» закуплены беспилотные летательные аппараты, которые будут использоваться для осмотра сетей с высоты. Они находятся на вооружении службы линий и службы диагностики.
Праздничный марафон промчался по жилым комплексам ГК «Надежды» в субботу, 29 декабря. Новогодние утренники на свежем воздухе в компании Деда Мороза и Снегурочки прошли сразу в трех дворах: в ЖК «Академическом», «Гранде» и «На Советской».
Брянские спортсмены пересекли озеро Байкал бегом.
2 марта 2019 года состоялся XV Байкальский Ледовый Марафон «За сохранение чистых вод». В нем приняли участие спортсмены более чем из 50 стран мира.