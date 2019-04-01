Поиск по сайту
Поиск по сайту

В Верховном суде России признали законным приговор убийце школьницы из Клинцов

Опубликовано Сегодня, 17:01

В коллегии по уголовным делам Верховного Суда РФ рассмотрели уголовное дело 38-летнего неоднократно судимого жителя Клинцов Александра Шкурного.

Брянский областной суд признал мужчину виновным в разбойном нападении на 15-летнюю школьницу и ее убийстве, которое было совершено 10 октября 2018 года.

Изучив личность подсудимого, специалисты выяснили, что у фигуранта четыре непогашенные судимости, в том числе три за тяжкие преступления. В марте 2018 года он вышел из мест заключения.

«Суд приговорил Шкурного к 24 годам лишения свободы с отбыванием первых 8 лет в тюрьме, остальных - в колонии особого режима», - объяснили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Осужденный оспорил приговор в вышестоящей инстанции, но там оставили приговор без изменения.

Фото
 1470
Обсуждение
Комментарии для сайта Cackle
Другие новости по теме:
  • Убийцу клинцовской школьницы приговорили к 24 годам тюрьмы
  • Обвиняемого в убийстве клинцовской школьницы могут приговорить к 25 годам
  • Брянца, убившего троих криминальных авторитетов, изолировали от общества на 19 лет
  • Жителя Клетни отправили в колонию за изнасилование школьницы
  • Жителя Брянска, виновного в убийстве, приговорили к колонии особого режима
    • Новости регионов
    В Смоленске более 20 тыс жителей остались без воды и отопления
    22:51:02 11-04-2019
    В Смоленске 97 домов с населением 20 тыс остались без тепла и горячей воды из-за аварии на теплотрассе.
    Банк УРАЛСИБ вошел в ТОП-10 банков по объему портфеля кредитов малому и среднему бизнесу
    12:01:13 11-04-2019
    Банк УРАЛСИБ вошел в Топ-10 рейтинга банков по объему портфеля кредитов, выданных субъектам малого и среднего бизнеса на 1.01.2019 года. Исследование было подготовлено рейтинговым агентством Эксперт РА. Всего на 1.01.2019 года портфель  кредитов, выданных Банком клиентам сегмента МСБ, составил более 32 млрд рублей. По объемам кредитования малого и среднего бизнеса в 2018 году Банк УРАЛСИБ занимает в рейтинге 4 место.
    Подозреваемый в хулиганстве задержан в Рославле
    20:57:49 10-04-2019
    Рославльская полиция задержала 25-летнего местного жителя, который подозревается в хулиганстве.
    В Велижском районе обнаружен опасный предмет
    20:41:39 10-04-2019
    10 апреля в деревне Ситьково Велижского района местные жители нашли боеприпас времен Великой Отечественной войны.
    Смоленск: ключевые вопросы
    13:40:32 10-04-2019
    Губернатор и глава города обсудили развитие областного центра. Алексей Островский и недавно избранный глава Смоленска Андрей Борисов рассмотрели во время рабочей встречи перспективы социально-экономического развития города, а также первостепенные задачи и точки роста.
    Банк УРАЛСИБ увеличил объемы кредитования по программе «Ипотечные каникулы» в 1,6 раза
    12:36:32 10-04-2019
    Банк УРАЛСИБ по итогам 1 квартала 2019 года увеличил объемы кредитования по программе   «Ипотечные каникулы» на 63% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Всего за первые 3 месяца 2019 года в рамках программы было выдано ипотечных  кредитов на общую сумму более 120 млн рублей.
    Лента новостей
    Сегодня, 17:01
    В Верховном суде России признали законным приговор убийце школьницы из Клинцов
    Сегодня, 16:28
    В Трубчевске произошел пожар
    Сегодня, 15:36
    «Клетнянский лесхоз» задолжал сотруднику более 90 тыс рублей
    Сегодня, 15:10
    Брянский бухгалтер студии Серебренникова созналась по делу о хищении 133 млн рублей
    Сегодня, 14:27
    В Брянске в одном из дворов был замечен «мастер парковки»
    Сегодня, 14:13
    Брянская полиция ищет очевидцев аварии в селе Супонево
    Сегодня, 13:57
    Жительница Дятькова, продавая землю, потеряла 19 тыс рублей
    Сегодня, 13:27
    Жители Брянска могут подавать заявки по определению мест под площадки для сбора мусора
    Сегодня, 13:17
    Брянские саперы выезжали в район села Синий Колодец
    Сегодня, 12:57
    В Брянске проведут аукцион по сохранению Дома инженера Боровича
    Сегодня, 12:46
    Жительница Унечи зарезала собственного сына из-за оскорбительных приставаний
    Сегодня, 12:33
    В Брянске появились сетчатые ящики для раздельного сбора мусора
    Сегодня, 12:05
    В Майском парке Брянска установят фонтан
    Сегодня, 11:49
    В Брянске управляющей конторе «Чистоград» досталось от прокурора
    Сегодня, 11:18
    В Володарском районе у 27 водителей отберут права
    Сегодня, 10:59
    В Брянске в аварии около «Бум-сити» обошлось без пострадавших
    Сегодня, 10:50
    В Фокинском районе около лицея установили пешеходный переход
    Сегодня, 10:29
    В Радице в лесу найдена свалка протезов
    Сегодня, 09:41
    Брянцы получат 4-й McDonalds
    Сегодня, 09:24
    На улице Советской в Брянске появятся новые светофоры с кнопкой
    Сегодня, 09:18
    В Советском районе ограничат движение
    Сегодня, 09:13
    Должность главного федерального инспектора на Брянщине может занять Андрей Дьячук
    Сегодня, 08:33
    В соцсетях брянцы обсудили «овраг страха»
    Сегодня, 07:48
    В поселке Клетня во время пожара едва не погиб человек
    Сегодня, 07:00
    В Комаричском районе огнеборцы выезжали на пожар
    ЕЩЕ НОВОСТИ
    Сегодня, 13:24
    «Ростелеком» запустил опцию резервного копирования данных для клиентов, использующих решения Veeam 1
    Сегодня, 12:00
    Банк УРАЛСИБ вошел в ТОП-10 банков по объему портфеля кредитов малому и среднему бизнесу 1
    Сегодня, 11:49
    Брянские железнодорожники проведут субботник в 100-летний юбилей этой традиции 1
    Вчера, 16:03
    Технологии МегаФона помогут российским хирургам спасать жизни 1
    Вчера, 13:31
    Погрузка в Брянском регионе МЖД выросла на 14,3% в I первом квартале 1
    Актуальные темы
    Новости Общество
    Брянец купил сыр с «сюрпризом»
    Новости Общество
    В пруду Володарского района убили недавно поселившегося грызуна
    Новости Общество
    В Советском районе рецидивистов лишат охотничьих билетов
    Происшествия Новость дня
    В парке 1000-летия Брянска разбилась 12-летняя девочка
    Новости Общество
    В сети появилось видео огромной брянской свалки
    Новости партнёров
    Колонка УФАС
    Задавайте вопросы, УФАС на связи
    Реклама в мире высоких технологий

    В сегодняшнем выпуске Колонки Брянского УФАС России заместитель руководителя Наталья Новикова расскажет как избежать нежелательной рекламы, как правильно зафиксировать факт нежелательной рекламы присланной по СМС или по интернету и как правильно обратиться в антимонопольный орган для наказания навязчивых рекламораспространителей.

    Ростелеком новости
    «Ростелеком» запустил опцию резервного копирования данных для клиентов, использующих решения Veeam

    «Ростелеком» запустил новую опцию по хранению резервных копий на базе решений Veeam для интеллектуального управления данными. Опция расширяет функциональность услуг, которые «Ростелеком» оказывает на базе собственной облачной платформы, и является дополнительной к федеральному продукту «Виртуальное хранилище».

    РЖД новости
    Брянские железнодорожники проведут субботник в 100-летний юбилей этой традиции

    Брянские железнодорожники проведут субботник в 100-летний юбилей этой традицииВ Брянском регионе Московской железной дороги 13 апреля пройдет субботник, приуроченный к 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. В этом году традиции проведения субботников исполняется 100 лет.

    МРСК новости
    Брянскэнерго будет обследовать электросети с высоты птичьего полета

    В филиале ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго» закуплены беспилотные летательные аппараты, которые будут использоваться для осмотра сетей с высоты. Они находятся на вооружении службы линий и службы диагностики.

     

    РЖД новости
    В жилые комплексы «Надежды» заглянули новогодние волшебники

    В жилые комплексы «Надежды» заглянули новогодние волшебникиПраздничный марафон промчался по жилым комплексам ГК «Надежды» в субботу, 29 декабря. Новогодние утренники на свежем воздухе в компании Деда Мороза и Снегурочки прошли сразу в трех дворах: в ЖК «Академическом», «Гранде» и «На Советской».


    Опора России
    Бегом через Байкал.

    Бегом через Байкал.Брянские спортсмены пересекли озеро Байкал бегом.
    2 марта 2019 года состоялся XV Байкальский Ледовый Марафон «За сохранение чистых вод». В нем приняли участие спортсмены более чем из 50 стран мира.