В Верховном суде России признали законным приговор убийце школьницы из Клинцов

В коллегии по уголовным делам Верховного Суда РФ рассмотрели уголовное дело 38-летнего неоднократно судимого жителя Клинцов Александра Шкурного.

Брянский областной суд признал мужчину виновным в разбойном нападении на 15-летнюю школьницу и ее убийстве, которое было совершено 10 октября 2018 года.

Изучив личность подсудимого, специалисты выяснили, что у фигуранта четыре непогашенные судимости, в том числе три за тяжкие преступления. В марте 2018 года он вышел из мест заключения.

«Суд приговорил Шкурного к 24 годам лишения свободы с отбыванием первых 8 лет в тюрьме, остальных - в колонии особого режима», - объяснили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Осужденный оспорил приговор в вышестоящей инстанции, но там оставили приговор без изменения.