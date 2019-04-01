В поселке Выгоничи осужден 20-летний электромонтер

Выгоничский райсуд признал виновным в краже 20-летнего жителя Трубчевского района, теперь уже бывшего электромонтера ООО «Брянский бройлер» - подразделения агрохолдинга «Мираторг» - и приговорил к штрафу.

Инцидент произошел в ночь на 5 ноября 2018 года. Осужденный Владимир Шведов отрезал на техническом этаже обслуживаемого им корпуса бройлерного цеха 52 метра силового медного кабеля вентиляции и перебросил через забор. Утром забрал, оплавил и сдал в пункт приема металла. Деньги, вырученные от продажи, потратил.

На следующий день было организовано служебное расследование, установили – кражу мог совершить именно Шведов. Полиции его передала служба безопасности компании. Стоимость похищенного составила 11, 7 тыс рублей.

Уголовное дело было заведено по ч.1 ст.158 УК РФ «Кража».