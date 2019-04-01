В Клинцовском районе загорелся частный дом

12 апреля в селе Ущерпье Клинцовского района произошел пожар, на тушение выезжали огнеборцы 10-й части и местное подразделение.

Информация поступила в 06:36. Через 8 минут на Комсомольскую прибыли сотрудники МЧС на двух автоцистернах. Как оказалось, горел пол в частном доме размером 5х8 метров.

В тушении использовали ручной ствол.

«В 06.45 пожар был локализован, в 06.46 ликвидирован. Причина устанавливается», - сообщили в пресс-службе МЧС области.

Напомним, в Трубчевске случился пожар.