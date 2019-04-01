Подозреваемый в кражах из магазина электроники задержан в Брянске

Брянская полиция возбудила уголовное дело в отношении 28-летнего местного жителя, который подозревается в кражах.

По ч. 1 ст. 158 УК РФ задержанному грозит до двух лет.

Согласно расследованию, похищение из магазина электроники в Бежицком районе случилось в конце марта 2019 года. О том, что произошло, менеджер узнал из записи камер наблюдения. Он и обратился к правоохранителям.

В течение нескольких часов личность подозреваемого была установлена, им оказался 28-летний парень, уже имеющий судимость за подобные дела. В отделении он написал явку с повинной по краже еще одного предмета из того же магазина – утюга, этот момент не попал на камеру.

Обе вещи изъяты и приобщены к делу в качестве вещдоков.