Под Погаром ранен 20-летний водитель «ВАЗа»

11 апреля в Погарском районе произошла авария с «ВАЗом 21083», в результате которой травмы получил 20-летний парень.

У пострадавшего закрытая черепно-мозговая травма, ушиб мозга; его госпитализировали.

Само происшествие случилось в начале девятого вечера на 13-м километре трассы «Погар-Новыей Ивайтенки». Как объяснили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции, 20-летний автомобилист на «ВАЗе» ехал из Погара в село Новые Ивайтенки и, не справившись с управлением, опрокинулся в кювет.

Напомним, в Брянске после аварии с Hyundai Solaris госпитализировали 34-летнего мужчину.