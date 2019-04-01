В Брянске из-за 20-летнего водителя Toyota пострадали два человека

20-летняя девушка и 21-летний парень, пассажиры «Ваза», получили травмы во время ДТП, которое произошло 10 апреля на улице Плодородной в Брянске.

Сам инцидент случился в 20:50. 20-летний автомобилист на Toyota Corolla не учел расстояние между транспортом и врезался в «ВАЗ».

Пострадавшие получили не очень серьезные повреждения, поэтому к врачам обратились не сразу, сутки спустя. Им назначено амбулаторное лечение.

Напомним, под Погаром травмы получил водитель отечественного автомобиля.