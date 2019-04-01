В Брянске 47-летняя пассажирка разбила голову в автобусе

11 апреля на улице 22-го Съезда в Брянске произошел дорожный инцидент с участием неустановленного автобуса, в результате пострадала 47-летняя женщина.

Сотрудники ГИБДД сообщение о поступившей в городскую больницу №1 пациентке получили в 17:30. У гражданки диагностировали ушибы тканей головы и лица, вскоре ее отпустили с назначением лечения.

Само ДТП случилось в 13:15. Неустановленный водитель на неустановленном автобусе ехал по Литейной в сторону улицы 3-го Интернационала, во время торможения в салоне упала пассажирка.

Полиция проводит проверку.