В Супонево Ford Focus сбил велосипедиста

11 апреля в поселке Супонево на улице Шоссейной произошла авария с участием велосипедиста и иномарки Ford Focus, в итоге водитель двухколесного транспорта получил травмы.

Само происшествие случилось в 13:45. По предварительным данным, 63-летний мужчина на велосипеде не справился с управлением и столкнулся с Ford Focus под управлением 23-летнего парня, который двигался во встречном направлении.

«В результате у 63-летнего водителя велосипеда сотрясение мозга, закрытая черепно-мозговая травма, ушибленная рана волосистой части головы; его отпустили с назначением лечения», - сообщили в пресс-службе регионального ГИБДД.