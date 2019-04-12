В Почепе огнеборцы тушили сразу несколько объектов

13 апреля в Почепе на улице Дзержинского случился пожар в частном сарае и гараже, пострадавших не было.

Информация о происшествии поступила в 23:44. Через шесть минут спасатели 37-й части на двух автоцистернах прибыли на место. Как оказалось, горела кровля частного сарая и гаража размером 6х8 метров.

В тушении использовали два ручных ствола.

«В 00.10 пламя локализовали, в 00.20 ликвидировали. Пострадавших нет. Причина устанавливается», - сообщили в пресс-службе регионального МЧС.