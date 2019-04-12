В Брянске «автохамы захватили» улицу Фокина

13 апреля в областном центре на улице Фокина были замечены нарушители правил дорожного движения, соответствующее фото опубликовали в соцсети очевидцы.

На снимках видно, что на газоне припарковали свой транспорт сразу пять «автохамов»

«В Брянске «газонные автохамы» захватили улицу Фокина», - сообщил автор поста.

По словам Евгения Гурова, в этой ситуации виноваты не владельцы машин, а то, что в городе мало места для парковки.





«Это не «автохамы» виноваты, просто, в этом городе, да и в стране в целом негде реально ставить машины, правительство не рассчитывало, что корейцы завалят полстраны своими иномарками, видимо, расчёт был на то что, авто будет как в СССР, только у депутатов и всякого рода директоров, а рабочие должны ходить пешком и ездить на троллейбусе», - прокомментировал Евгений.