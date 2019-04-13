В Навлинском районе горела баня

14 апреля в поселке Синезерки Навлинского района произошел пожар, на место выезжали спасатели 31-й части и ДПК «Гордеев-Зубовка».

Информация о происшествии поступила в 06:14. Через девять минут огнеборцы прибыли по адресу на улицу Речную. Выяснилось, горела кровля бани.

В гашении использовали два ручных ствола.

В 06:45 пламя локализовали, в 07:15 ликвидировали.

«Пострадавших не было. Причина устанавливается», - сообщили в пресс-службе МЧС области.