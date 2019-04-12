В Клинцах едва не сгорел жилой

15 апреля в городе Клинцы случился пожар, на тушение выезжали спасатели 10-й части.

Информация поступила в 03:51. Через семь минут огнеборцы на двух автоцистернах прибыли на улицу Октябрьскую. Как оказалось, горел частный жилой дом размером 15х20 метров.

В тушении использовали два ручных ствола, звено газодымозащитной службы.

«В 03.59 пожар локализовали, в 04.23 ликвидировали. Пострадавших нет. Причина устанавливается», - сообщили в пресс-службе МЧС области.

Напомним, в Сачковичах случилось возгорание.