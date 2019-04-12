В Севске во время ДТП с авто «Богдан-2110» ранен 33-летний водитель

14 апреля в Севске случилась авария с участием автомобилей Nissan Pathfinder и «Богдан-2110», пострадал 33-летний водитель последнего транспорта.

Сам инцидент случился в 11:05 на улице Свердлова. По предварительным данным, 58-летний автомобилист на машине Nissan Pathfinder на перекрестке Советской и Свердлова не уступил дорогу автомобилю «Богдан-2110» под управлением 33-летнего водителя, который двигался по главной дороге, в итоге случилось столкновение.

У 33-летнего водителя «Богдан-2110» ушиб левого бедра и левой кисти; врачи, назначив лечение, отпустили его домой.