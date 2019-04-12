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В Клетне госпитализировали 27-летнего парня с иномарки Nissan Primera

Опубликовано Сегодня, 11:01

14 апреля в Клетнянском районе случилась авария с участием автомобиля Nissan Primera, в итоге травмы получил 27-летний водитель.

У молодого человека диагностировали перелом 12-го грудного позвонка, сейчас он в больнице.

Само ДТП произошло в 19:58 на 18-м километре трассы  «Орел-Брянск-Смоленск-Клетня» в Клетнянском районе.

По предварительным данным, 27-летний водитель иномарки Nissan Primera ехал из Клетни в сторону Брянска и, не справившись с управлением, опрокинулся в кювет.

Напомним, 14 апреля произошла авария в Севске.

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