В Супонево в буфете произошла поножовщина

Брянские следователи возбудили уголовное дело в отношении 65-летнего жителя села Супонево, который подозревается в убийстве.

Инцидент случился 13 апреля 2019 года. Мужчина, будучи нетрезвым, находился в буфете на улице Ленина в селе Супонево. Во время ссоры с 30-летним жителем ударил своего оппонента ножом в грудь. Через время пострадавший скончался в больнице.

Следователи обратились в суд с ходатайством о заключении подозреваемого под стражу.

«Совершение преступления в состоянии опьянения может быть расценено как обстоятельство, отягчающее ответственность», - сообщили в пресс-службе СУ СК.