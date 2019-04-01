В Унече горел дачный дом

15 апреля в Унече на улице Дачной случился пожар, на помощь выезжали спасатели 39-й части на двух автоцистернах.

Сведения о происшествии поступили в 17:53. Через пять минут огнеборцы прибыли по адресу. Как оказалось, горела кровля дачного дома размером 10х7 метров.

«На тушение работали два ручных ствола. В 18.13 пламя локализовали, в 18.34 ликвидировали. Пострадавших не было», - сообщили в пресс-службе МЧС области.

Причина устанавливается.