В Фокинском районе сбили человека

15 апреля в областном центре около бывшего кинотеатра «Космос» случилась трагедия – автомобилист сбил мужчину.

Инцидент произошел около девяти вечера. Все случилось на регулируемом пешеходном переходе. Водитель легковой машины наехал на гражданина.

«На втором авария, сбили человека, в сторону Советского», - поделилась свидетель Ольга Золотая.

По словам очевидцев, пешеход скончался.

По утверждению брянца Ярослава Никольского, во всем виноват перекресток, здесь каждый день происходит непонятная ситуация из-за огромного количества автомобилей.

«Все щемятся, не понимая, кому какая полоса и кому уступать, где пешеходный переход между светофора, который якобы вдоль проспекта обозначен», - прокомментировал Ярослав.