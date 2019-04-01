У брянца сгорела дача

16 апреля в Советском районе Брянска на улице Щукина произошел пожар, на тушение которого выезжали спасатели восьмой и первой частей на двух автоцистернах.

Возгорание началось в 09:11 утра. Через семь минут на помощь прибыли огнеборцы. К тому времени пламя объяло крышу частной дачи размером 3х4 метра.

В гашении сотрудники МЧС задействовали два ручных ствола.

В 09:41 пламя локализовали, в 09:46 ликвидировали.

Обошлось без пострадавших и жертва. Причину и ущерб случившегося выяснят эксперты.

Напомним, в селе Гостиловка произошло возгорание.