В Новозыбкове ребенок поджег на себе одежду

Несчастный случай произошел в Новозыбкове с семилетним мальчиком, ребенок нечаянно поджег себя, сейчас он в больнице.

Как установили правоохранители, мальчик держал в руках зажигалку, зажег и поднес к своей футболке. Одежда вспыхнула. В результате он получил повреждения грудной клетки и живота - ожоги первой и второй степени.

По информации брянских СМИ, пострадавший в детском хирургическом отделении.