В деревне Сосновка около получаса тушили пожар

16 апреля в селе Сосновка Дятьковского района случился пожар, на место выезжали огнеборцы 19-й части на двух автоцистернах.

Возгорание началось в 19:27. Через восемь минут спасатели прибыли по адресу. К тому времени огонь охватил нежилой дом.

В тушении задействовали два ручных ствола. В течение получаса пламя погасили.

Причину и ущерб установят эксперты.