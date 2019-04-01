Подозреваемые в краже с сельхозпредприятий задержаны в Погаре

Полиция предъявила обвинение в краже ранее судимому 59-летнему жителю села Заречное и его 19-летнему племяннику.

История случилась на бывшем сельхозпредприятии в селе Березовка. Местные жители, заметив, как с территории фермы неизвестные вывозят металл, сообщили об этом в погарский отдел сотрудникам УМВД. Последние решили проверить информацию, прибыли на место и взяли под наблюдение подъездную дорогу.

Вечером правоохранители остановили микроавтобус, который выезжал с территории бывшего СПХ, провели досмотр, во время которого нашли мешки с осколками незаконно разбитых и вывезенных чугунных труб.

В отделении 59-летний житель села Заречное и его 19-летний племянник во всем сознались. По их словам, они в течение двух дней ездили на заброшенную ферму, где обнаружили две тяжелых чугунных трубы. Для сдачи в пункт приема металла разбивали их ломами и вывозили. Ущерб составил 25 тыс рублей.

Подозреваемым «светит» до пяти лет.