На Литейной в Брянске ранен водитель мотоцикла Yamaha

Водитель мотоцикла Yamaha 16 апреля получил травмы во время ДТП с участием автомобиля Mazda 3 на улице Литейной в Брянске.

Сама авария произошла в 13:20. По предварительным данным, 63-летний автомобилист на Mazda 3 при выезде с прилегающей территории на улицу Литейную с левым поворотом в сторону улицы 22-го Съезда КПСС не уступил дорогу мотоциклу Yamaha под управлением 55-летнего водителя.

В результате у водителя мотоцикла сотрясение головного мозга, закрытая черепно-мозговая травма, перелом левого голеностопного сустава левой ноги; его госпитализировали.