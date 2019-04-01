На Литейной в Брянске ранен водитель мотоцикла Yamaha
Водитель мотоцикла Yamaha 16 апреля получил травмы во время ДТП с участием автомобиля Mazda 3 на улице Литейной в Брянске.
Сама авария произошла в 13:20. По предварительным данным, 63-летний автомобилист на Mazda 3 при выезде с прилегающей территории на улицу Литейную с левым поворотом в сторону улицы 22-го Съезда КПСС не уступил дорогу мотоциклу Yamaha под управлением 55-летнего водителя.
В результате у водителя мотоцикла сотрясение головного мозга, закрытая черепно-мозговая травма, перелом левого голеностопного сустава левой ноги; его госпитализировали.
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