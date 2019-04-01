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Жительница Брянска покалечилась в транспорте на Станке Димитрова

Опубликовано Сегодня, 11:43

16 апреля в областном центре на проспекте Станке Димитрова в автобусе пострадала 66-летняя пассажирка.

Сам инцидент случился в 18:42. По предварительным данным, 24-летний водитель «ЛИАЗа-429260» при начале движения допустил падение 66-летней женщины.

В результате у потерпевшей врачи диагностировали ушиб грудной клетки справа; назначив лечение, ее отпустили домой.

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