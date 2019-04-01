В Брянске лихач на авто Toyota Corolla попал в объектив

17 апреля в одной из соцсетей появилась информация с видеороликом о нарушителе правил дорожного движения на пересечении улиц Горбатова и Авиационной.

Запись показывает, как нерадивый автомобилист на Toyota Corolla выскочил на встречку и на красный свет сделал поворот направо. Все случилось в то мгновение, когда перекресток переходили пешеходы.

Фото - кадр видео.