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В Брянске лихач на авто Toyota Corolla попал в объектив

Опубликовано Сегодня, 13:02

17 апреля в одной из соцсетей появилась информация с видеороликом о нарушителе правил дорожного движения на пересечении улиц Горбатова и Авиационной.

Запись показывает, как нерадивый автомобилист на Toyota Corolla выскочил на встречку и на красный свет сделал поворот направо. Все случилось в то мгновение, когда перекресток переходили пешеходы.

 

 

Фото - кадр видео.

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