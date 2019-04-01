В Брянске на Крахмалева во время ДТП с «ВАЗом» пострадала 58-летняя женщина

Банк УРАЛСИБ стал лауреатом Ежегодного всероссийского конкурса в области корпоративных медиа. В номинации «Клиентские медиа: журнал» награду получил журнал «УРАЛСИБ». Торжественная церемония награждения и вручение дипломов состоялось в среду 10 апреля.

Губернатор Алексей Островский в сопровождении руководителей профильных департаментов и главы города Андрея Борисова осмотрел памятные места в Смоленске и обсудил с новым градоначальником, как в преддверии праздника будут решаться существующие проблемы.

Авария случилась в 13:10. 71-летний водитель автомобиля «ВАЗ-21124» ехал по Крахмалева со стороны Костычева при повороте на улицу Фокина, не занял крайнее правое положение на проезжей части дороги и врезался в машину «ИМЯ-М 3006» под управлением 51-летнего водителя.

Сообщение о поступившей в травмпункт Советского района пациентке сотрудники ГИБДД получили в 20:30. У женщины диагностировали ушиб мягких тканей головы; назначив лечение, врачи отпустили ее домой.

58-летняя пассажирка автомобиля «ИМЯ-М 3006» получила травмы во время ДТП, которое произошло 16 апреля на улице Крахмалева в Брянске с участием машины «ВАЗ-21124».

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