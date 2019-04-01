В Большом Полпино 48-летнему брянцу приглянулась сельхозтехника

Брянская полиция предъявила обвинение в краже 48-летнему жителю поселка Большое Полпино.

К правоохранителям в конце марта обратился 34-летний мужчина, заявив о том, что у него при неизвестных обстоятельствах пропал мотоблок.

Сыщики провели расследование и выяснили, что преступление мог совершить несудимый 48-летний местный житель. Как выяснилось, злоумышленник возвращался домой в нетрезвом виде и заметил у частного дома стоявший на улице мотоблок.

По словам задержанного, решение совершить кражу возникло спонтанно, сперва прикатил аппарат домой, а потом стал искать покупателя. Продать технику быстро не смог.

Похищенное имущество полицейские нашли в течение двух недель. Мотоблок вернули законному владельцу.

Подозреваемому «светит» до пяти лет.