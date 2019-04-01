В Карачеве госпитализирована 79-летняя велосипедистка

17 апреля в Карачеве на улице Первомайской произошла авария с участием иномарки Volkswagen Golf и велосипедистки 79 лет, в итоге последняя получила травмы.

У пожилой женщины сотрясение мозга, черепно-мозговая травма, ее госпитализировали.

Само происшествие случилось в 13:30. По предварительным данным, 21-летний водитель автомобиля Volkswagen Golf, двигаясь в сторону села Бережок при выполнении маневра «Разворот», не убедился в безопасности своего маневра и сбил 78-летнюю велосипедистку.

Напомним, на Литейной в Брянске пострадал водитель мотоцикла.