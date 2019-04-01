В Жуковке виновника смертельного ДТП приговорили к колонии

Суд вынес наказание в виде двух лет и шести месяцев лишения свободы в колонии-поселении 32-летнему жителю Жуковки, который признан виновным в совершении смертельной дорожной аварии.

Кроме этого, мужчину на три года лишила права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами.

С подсудимого в пользу супруги погибшего взыскали моральный вред в размере 1 млн рублей.

Приговор не вступил в законную силу.

Прокуратура Жуковского района поддержала обвинение по уголовному делу.

По материалам расследования, инцидент случился утром 19 июля 2018 года в Жуковке. Водитель иномарки Lexus Rx350, двигаясь с превышением допустимой скорости, не уступил дорогу транспорту, ехавшему по главной дороге, выскочил на перекресток, где столкнулся с «Газелью».

В результате дорожно-транспортного происшествия водитель последней машины погиб на месте.