В Жуковке виновника смертельного ДТП приговорили к колонии
Суд вынес наказание в виде двух лет и шести месяцев лишения свободы в колонии-поселении 32-летнему жителю Жуковки, который признан виновным в совершении смертельной дорожной аварии.
Кроме этого, мужчину на три года лишила права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами.
С подсудимого в пользу супруги погибшего взыскали моральный вред в размере 1 млн рублей.
Приговор не вступил в законную силу.
Прокуратура Жуковского района поддержала обвинение по уголовному делу.
По материалам расследования, инцидент случился утром 19 июля 2018 года в Жуковке. Водитель иномарки Lexus Rx350, двигаясь с превышением допустимой скорости, не уступил дорогу транспорту, ехавшему по главной дороге, выскочил на перекресток, где столкнулся с «Газелью».
В результате дорожно-транспортного происшествия водитель последней машины погиб на месте.
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