Брянец до смерти избил случайную знакомую

Брянские следователи предъявили обвинение в умышленном убийстве 27-летнему местному жителю.

В отношении молодого человека избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.

По материалам расследования, инцидент случился в ночь на 14 апреля 2019 года. Обвиняемый находился у себя в квартире по улице Коммунистической вместе с 42-летней женщиной, с которой случайно познакомился накануне.

Оба употребляли спиртное. Внезапно разыгралась ссора, в итоге парень избил свою гостью, причинив ей несовместимые с жизнью ранения.

«Совершение преступления в состоянии опьянения впоследствии может быть расценено как обстоятельство, отягчающее ответственность», - сообщили в пресс-службе регионального ведомства.