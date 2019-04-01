В Унече в гараже сгорел легковой автомобиль

18 апреля в Унече на улице Залинейной произошел пожар в гараже, на тушение выезжали огнеборцы на двух автоцистернах.

Информация о возгорании поступила в 09:02. Через пять минут спасатели 39-й части прибыли по адресу. Выяснилось, горела легковая машина.

В тушении использовали ручной ствол.

В 09:12 пламя локализовали, в 09:14 ликвидировали.

«Пострадавших нет. Причина устанавливается», - сообщили в пресс-службе регионального МЧС.

Напомним, в Бежице случился пожар.