В Брянске дама из-за «растаможки» посылки от заморского друга лишилась почти 100 тыс рублей

Брянская полиция проводит расследование в связи с аферой, которую совершили в отношении 57-летней местной жительницы.

История случилась в марте 2019 года. Дама на одном из профильных сайтов познакомилась с иностранцем. Через несколько недель общения возлюбленный захотел отправить посылку с обручальным кольцом, ювелирными украшениями и наличкой.

На электронную почту женщины он выслал адрес «транспортной компании». Она связалась с ней. Там сообщили: для получения нужно оплатить таможенный сбор - 91 тыс 500 рублей.

Узнав о сумме, дама отказалась от подарков. Иностранец на этом не угомонился и уговаривал каждый день получить посылку. Масла в огонь подливала мнимая транспортная фирма – угрожала штрафом за хранение вещей. В итоге женщина сдалась, перечислив на счет нужную сумму. Через пару дней ей снова позвонили, сказали внести более крупные деньги, поскольку в посылке якобы наличка в долларах.

В итоге женщина поняла, что стала жертвой аферистов.