В Брянске обстреляли авто на Крахмалева

17 апреля в областном центре на улице Крахмалева неизвестные выстрелили из пневматического оружия в проезжавший автомобиль.

Инцидент произошел около дома №29, об этом сообщила водитель поврежденной машины. Дама вызвала правоохранителей, они провели проверку, однако подозреваемого не нашли.

По утверждению полицейских, с конца 2018 года это уже пятый случай.

«Это только те, кто обратились, уверена, пострадавших больше! Просьба, всех, кто ещё пострадал, или есть подозреваемые среди жителей этого дома, обратиться к участковому! Дело даже не в ущербе, а в опасности! Стреляет он, когда авто притормаживает у ямы и люка!» - рассказала владелица поврежденного автомобиля Татьяна Ковалева и добавила, хорошо, что хоть ребенок в тот момент находился на заднем пассажирском сидении, а так бы осколки могли попасть в глаза.

Брянец Олег Сердюк уверен, определить виновного можно, только с помощью судмедэкспертизы.

«Он обозначит периметр окон по выстрелу, а так – да - малый шалит в своих игрищах - это факт», - прокомментировал Олег.