Серьезное ДТП в Климово: погибла пожилая пара

18 апреля в Климовском районе случилась авария с участием автомобиля «ВАЗ-2107», в итоге разбились два пожилых человека.

Одной погибшей было 89 лет, это пассажирка отечественной машины. Водителю – 83 года – его доставили в Климовскую ЦРБ, там он от полученных травм скончался.

Само ДТП произошло в 14:20 на шестом километре трассы «Стародуб – Климово – Курозново».

По предварительным данным, 83-летнему водителю «ВАЗа-2107», который двигался с села Плавна в Климово, в момент движения стало плохо. Он потерял управление и съехал в кювет, где врезался дерево.