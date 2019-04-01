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Серьезное ДТП в Климово: погибла пожилая пара

Опубликовано Сегодня, 10:10

18 апреля в Климовском районе случилась авария с участием автомобиля «ВАЗ-2107», в итоге разбились два пожилых человека.

Одной погибшей было 89 лет, это пассажирка отечественной машины. Водителю  – 83 года – его доставили в Климовскую ЦРБ, там он от полученных травм скончался.

Само ДТП произошло в 14:20 на шестом километре трассы  «Стародуб – Климово – Курозново».

По предварительным данным, 83-летнему водителю «ВАЗа-2107», который двигался с села Плавна в Климово, в момент движения стало плохо. Он потерял управление и съехал в кювет, где врезался дерево.

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