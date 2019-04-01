В Брянске в автомобиле Citroen - 2227W0 пострадали два пассажира

69-летняя женщина и 31-летний мужчина, пассажиры автомобиля Citroen - 2227W0, получили травмы во время ДТП, которое случилось 18 апреля на улице Дуки в Брянске.

Инцидент произошел в 12:10. По предварительным данным, 52-летний водитель Citroen - 2227W0, двигаясь со стороны улицы 7-я Линия на Бежицкую резко затормозил, в итоге в салоне упали два человека.

У 69-летней пассажирки - ушиб грудной клетки справа и ссадина правого предплечья; ее отпустили с назначением лечения. 31-летний пассажир получил ушиб мягких тканей головы и лица, шейного отдела позвоночника; его тоже отпустили на амбулаторное лечение.