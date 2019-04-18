В Севске обворовали школу

Полиция задержала 19-летнего жителя Севского района, который подозревается в краже из школы.

На молодого человека завели уголовное дело по ч. 2 статьи 158 УК РФ. Ему грозит до пяти лет.

История произошла в селе Заулье. О похищении из учебного учреждения двух ноутбуков за 16 тыс рублей правоохранителям сообщила завуч.

Сыщики провели расследование и выяснили, что внутрь помещения злоумышленник попал, выставив оконное стекло. Следов и улик не осталось.

Через пару дней злоумышленник, испугавшись наказания, подкинул один из похищенных гаджетов на школьное крыльцо. Все отпечатки на нем были тщательно стерты. Однако факт кражи никто не отменял, в связи с этим сыщики продолжили расследование и вскоре установили, где находится второй ноутбук. Он оказался у жителя Трубчевского района, который купил его с рук. Вот так личность подозреваемого была установлена.