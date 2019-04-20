В Брянске в троллейбусе травмировалась пожилая женщина

20 апреля в областном центре в одном из троллейбусов произошла неприятная история – в салоне пострадала 66-летняя пенсионерка.

Инцидент случился в половине девятого утра на улице Пушкина. Как сообщили в отделе ГИБДД, троллейбусом управляла 57-летняя дама, транспорт ехал с улицы Никитина в переулок Володарского. Во время торможения в салоне упала пенсионерка.

Потерпевшая получила «ушиб грудной клетки». Сейчас она дома на амбулаторном лечении.

Полиция проводит проверку по факту случившегося.

Напомним, 18 апреля в Климовском район в автомобиле «ВАЗ-2107» разбились два пожилых человека.