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В Мглине произошел пожар

Опубликовано Сегодня, 06:00

21 апреля в Мглине на улице Первомайская случилось возгорание, на тушение выезжали спасатели 45-й части на двух автоцистернах.

Информация поступила в 15:26. Через четыре минуты огнеборцы прибыли на место. К тому времени пламя охватило кровлю здания на площади 20 квадратных метров.

В тушении использовали ручной ствол.

В 15:50 огонь локализовали, в 16.00 ликвидировали.

«Пострадавших не было. Причина устанавливается», - сообщили в пресс-службе регионального МЧС.

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