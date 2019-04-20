В Мглине произошел пожар

21 апреля в Мглине на улице Первомайская случилось возгорание, на тушение выезжали спасатели 45-й части на двух автоцистернах.

Информация поступила в 15:26. Через четыре минуты огнеборцы прибыли на место. К тому времени пламя охватило кровлю здания на площади 20 квадратных метров.

В тушении использовали ручной ствол.

В 15:50 огонь локализовали, в 16.00 ликвидировали.

«Пострадавших не было. Причина устанавливается», - сообщили в пресс-службе регионального МЧС.