В Новозыбкове горела баня

22 апреля в Новозыбкове случилось возгорание, на место выезжали огнеборцы 16-й части.

Пожар начался в 00:20 на улице Рабочей. Через пять минут спасатели прибыли по адресу на двух автоцистернах. Горела баня размером 5х4 метра.

В тушении использовали ручной ствол.

«В 00.27 пламя локализовали, в 00.30 ликвидировали. Пострадавших нет. Причина устанавливается», - сообщили в пресс-службе МЧС области.

Напомним, в Володарском районе горел барак.