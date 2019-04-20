В Злынке пенсионерка провернула аферу на 1, 6 млн рублей

Суд приговорил 66-летнюю жительницу Злынковского района к году лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима; пенсионерка виновна в мошенничестве при получении выплат.

Приговор не вступил в законную силу.

Прокуратура Злынковского района поддержала государственное обвинение по уголовному делу.

Суд удовлетворил иск прокурора и взыскал с осужденной сумму причиненного ущерба.

По материалам расследования, женщина в 2015-2016 годах подделала договор купли-продажи жилого дома, где исказила дату приобретения жилья. Затем предоставила в департамент строительства и архитектуры региона заведомо подложные документы, которые необходимы для получения компенсации за утраченное имущество вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС.

В итоге в марте 2017 года она получила 1,6 млн рублей.