Под Трубчевском в ДТП пострадал 17-летний нетрезвый мопедист

21 апреля в поселке Белая Березка Трубчевского района случилась авария с участием мопеда «Альфа», пострадал водитель.

ДТП произошло около 04:30 на улице Ленина. По предварительной информации, 17-летний водитель, будучи нетрезвым, не справился с управлением и врезался сперва в бордюр, а потом в электроопору.

Сотрудники ГИБДД информацию о поступившем пациенте из скорой медицинской помощи получили в 04:40. У пострадавшего водителя рана правой кисти, переломы 2,3,4 пястных костей.

Напомним, 20 января в Белых Берегах на улице Пролетарской пострадал 15-летний мальчик.