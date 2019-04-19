Серьезное ДТП в селе Домашово: ранен водитель «ВАЗа»

21 апреля в селе Домашово Брянского района произошло ДТП с автомобилем «ВАЗ-212140», пострадал 56-летний водитель.

Сотрудники Госавтоинспекции сообщение о том, что в Сельцовскую городскую больницу поступил пациент с ушибленной раной головы, получили в 11:53. Медики оказали помощь раненому и отпустили с назначением лечения.

Сама авария случилась в 10:45 на улице Центральной. 56-летний автомобилист на «ВАЗе-212140», двигаясь в сторону Сельцо, не справился с управлением и слетел в кювет.

Напомним, в Почепе во время ДТП с «ПАЗом» погиб водитель.