В Бежице в объектив попал маршрутчик-лихач
«Автохама» сняли на видео очевидцы на улице Почтовой в Бежицком районе 19 апреля, информация об этом нарушителе появилась в одной из соцсетей.
Запись показывает, как водитель микроавтобуса проехал на красный свет.
По словам автора, на инцидент просто обязаны обратить внимание работники ГИБДД.
Новости регионов
«Остановки по требованию» исключат из расписания пригородных поездов Смоленского региона МЖД с 19 апреля
Задавайте вопросы, УФАС на связи Диплом, курсовую или диссертацию - напиши сам!
На этой неделе заместитель руководителя ‒ начальник отдела естественных монополий и рекламы Брянского УФАС России Наталья Александровна Новикова разъяснила, что нельзя рекламировать услуги по написанию дипломных и курсовых работ.
Широкополосный интернет от «Ростелекома» за минувший год выбрали более двух тысяч абонентов компании в Брянской области. В основном пользователи выбирали тарифные планы «Выгодный интернет 50» и «Домашний Интернет 100 Мбит/с в комплекте 2в1». В первом квартале 2019 года по популярности лидирует предложение «Для интернета», за которым следует пакет «Для интернета везде». Последний включает «Домашний интернет» и «Мобильную связь» с 4 Гб трафика и безлимитным общением в соцсетях и мессенджерах.
Пассажирам больше не придется связываться с локомотивной бригадой для остановки пригородного поезда.
В филиале ПАО «МРСК Центра» — «Брянскэнерго» завершена подготовка к работе во время прохождения грозового периода 2019 года. Она направлена на повышение надежности работы оборудования, обеспечение надежного электроснабжения потребителей Брянской области в период сложных погодных условий.
Праздничный марафон промчался по жилым комплексам ГК «Надежды» в субботу, 29 декабря. Новогодние утренники на свежем воздухе в компании Деда Мороза и Снегурочки прошли сразу в трех дворах: в ЖК «Академическом», «Гранде» и «На Советской».
Брянские спортсмены пересекли озеро Байкал бегом.
2 марта 2019 года состоялся XV Байкальский Ледовый Марафон «За сохранение чистых вод». В нем приняли участие спортсмены более чем из 50 стран мира.