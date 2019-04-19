В Бежице в объектив попал маршрутчик-лихач

«Автохама» сняли на видео очевидцы на улице Почтовой в Бежицком районе 19 апреля, информация об этом нарушителе появилась в одной из соцсетей.

Запись показывает, как водитель микроавтобуса проехал на красный свет.

По словам автора, на инцидент просто обязаны обратить внимание работники ГИБДД.