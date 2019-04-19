В Брянске изолировали от общества грабителя пожилых людей

Новозыбковский городской суд приговорил к 12 годам лишения свободы 35-летнего жителя Беларуси, который обвиняется в грабежах и разбоях.

Мужчина проведет этот срок в колонии строгого режима.

Приговор пока не вступил в законную силу.

По материалам расследования, с февраля по апрель 2018 года мужчина по вечерам и ночам незаконно проникал в дома пенсионеров и, угрожая им убийством, похищал деньги, мобильные телефоны, продукты питания.

В процессе судебного заседания гражданин частично признал вину. Отрицал совершение разбоев с применением ножа, но обвинением представило суду доказательства, опровергающие эти доводы.