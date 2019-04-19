В Выгоничах произошел лесной пожар

22 апреля в Выгоничском районе загорелся лес, угрозы населенным пунктам не было.

Сведения о пожаре спасателям поступили в 14:35. Как выяснилось, пламя возникло в участковом лесничестве, во втором квартале. Горела лесная подстилка. На тушение огня выезжали сотрудники «Лесопожарной службы», оперативники местного спасательного гарнизона.

По словам сотрудников МЧС, угрозы селам и поселкам не было, до ближайшей деревни Порошино – 1,5 километра.

«Дальнейшая информация уточняется», - сообщили в пресс-службе МЧС области.