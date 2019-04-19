В поезде «Москва-Брянск» произошла кража

Скейт-парк, который расположен в областном центре на проспекте Гагарина, собираются обновить.

Губернатор Алексей Островский в сопровождении руководителей профильных департаментов и главы города Андрея Борисова осмотрел памятные места в Смоленске и обсудил с новым градоначальником, как в преддверии праздника будут решаться существующие проблемы.

Пассажирам больше не придется связываться с локомотивной бригадой для остановки пригородного поезда.

18 апреля в областном центре на проспекте Строителей случилась авария с участием маршрутки, из-за которой на проезжей части образовался затор.

18 апреля в Кардымово на Красноармейской и Богречевой случилась авария с участием автомобиля «ВАЗ 111130» и мотоцикла MOTOLAND TD150-33C, пассажир и водитель последнего транспорта получили травмы.

Смоленские правоохранители задержали судимых жителей Иркутска 28 и 30 лет, которые подозреваются в краже у женщины из областного центра.

Инцидент случился в транспорте «Москва-Брянск». По словам правоохранителей, фигурант находился в вагоне-ресторане, где украл забытый одним из пассажиров на столике смартфон.

В Брянской области перед судом предстанет 42-летний местный житель, мужчину подозревают в краже из вагона поезда.

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Задавайте вопросы, УФАС на связи Диплом, курсовую или диссертацию - напиши сам! На этой неделе заместитель руководителя ‒ начальник отдела естественных монополий и рекламы Брянского УФАС России Наталья Александровна Новикова разъяснила, что нельзя рекламировать услуги по написанию дипломных и курсовых работ.

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