В Володарском районе задержали нелегала из Узбекистана

В областном центре во время операции «Нелегал» задержали 24-летнего молодого человека из Узбекистана, который имел при себе поддельные документы.

Суд принял решение в принудительном порядке выдворить нелегала, но последнему удалось сбежать от приставов и уехать в столицу. Там он купил поддельный паспорт и водительское удостоверение гражданина Киргизии, вернулся в Брянск и работал таксистом.

«Возбуждено уголовное дело по ч. 3 статьи 327 УК РФ «Использование заведомо подложного документа», - сообщили в пресс-службе регионального МВД.

Подозреваемому грозит штраф, исправительные работы до двух лет либо шесть месяцев ареста.